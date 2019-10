Treinverkeer Leiden nog uren gestremd

Het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden heeft waarschijnlijk tot donderdag 21.00 uur last van de bovenleiding die in de ochtenduren kapot ging. Er rijden geen treinen maar bussen. Het aantal is echter beperkt, de NS raadt reizigers daarom aan het traject te mijden.

De bovenleiding is over een afstand van 4,5 kilometer beschadigd. Aanvankelijk werd gehoopt dat de treinen rond 18.00 uur weer zouden kunnen rijden, maar door tegenvallers in het herstel gaat het langer duren, meldt ProRail. De NS waarschuwt voor drukke treinen en extra reistijd.

Door de problemen ’s ochtends strandden drie treinen. De ongeveer 1400 inzittenden moesten door „incidentenbestrijders” worden geëvacueerd, meldt spoorbeheerder ProRail. Hoe de schade is ontstaan, wordt onderzocht.

Het traject tussen Leiden en Hoofddorp is drukbezet, onder anderen reizigers uit het zuidwesten naar Schiphol moeten deze route nemen.