Treinverkeer heeft last van onweer

Het treinverkeer heeft last van het onweer dat dinsdagavond over Nederland trekt. Van en naar Breda is geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail. Monteurs mogen de schade pas herstellen als het niet meer onweert.

Dat geldt ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen rijden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag zijn te wijten.

Ook tussen Oisterwijk en Boxtel kwam het treinverkeer door een blikseminslag stil te liggen.