Treinverkeer en OV grote steden plat op 28 mei

Werknemers bij de NS leggen dinsdag 28 mei de hele dag het werk neer. Ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat dan de hele dag staken voor een goed pensioen. Dat hebben de bonden woensdag gemeld.

Behalve in het openbaar vervoer zijn oproepen uitgegaan om in de metaal, de bouw en andere sectoren op woensdag 29 mei voor 24 uur het werk neer te leggen. De bonden in het streekvervoer beraden zich nog op acties. Uiterlijk 15 mei laten zij weten of ze ook meedoen aan de stakingen.

Op 18 maart voerden de bonden al actie voor een goed pensioen in de bouw en de metaal. Personeel bij de NS en het stadsvervoer legden toen in de ochtendspits het werk voor 66 minuten neer.

Eind vorig jaar mislukte het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen. De bonden willen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Mensen met zwaar werk moeten eerder met werken kunnen stoppen.