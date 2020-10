Treinverkeer bij Hoorn plat na botsing politieauto en trein

Een politieauto is vrijdag in botsing gekomen met een trein op een overweg in het Noord-Hollandse Hoorn. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel ligt het treinverkeer stil tussen Hoorn en Heerhugowaard en tussen Purmerend Overwhere en Hoorn Kersenboogerd.

De botsing gebeurde toen de agenten met hun dienstauto op weg waren naar een spoedmelding. Wat precies de oorzaak van het ongeval is, wordt onderzocht.

De extra reistijd op de trajecten bedraagt meer dan een uur. De verwachting is dat de storing duurt tot vrijdagavond 20.00 uur.

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?898baaa. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.