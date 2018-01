Treinrit Amsterdam-Brussel halfuur korter

De intercity naar Brussel gaat vanaf april weer rijden over de Hogesnelheidslijn (HSL-Zuid). De reistijd van Amsterdam naar Brussel wordt daardoor een kleine drie uur (2 uur en 53 minuten), een halfuur korter dan nu. NS en de Belgische evenknie, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), mikken op 9 april als startdatum.

Met zestien keer per dag blijft het aantal directe intercity-verbindingen tussen Nederland en België gelijk: twaalf keer vanaf Amsterdam en viermaal is Den Haag Hollands Spoor het vertrekstation. De gemeente Den Haag heeft lang aangedrongen op meer intercity’s maar dat zijn er definitief niet meer dan vier per dag naar Brussel.

Nieuw is volgens de Nederlandse Spoorwegen dat Breda, dat aan de HSL-Zuid ligt, vanaf april een directe aansluiting heeft met België. De trein rijdt over de HSL naar station Breda en daar keert de trein om over het HSL-traject verder te rijden.

Al in 2013 spraken NS, NMBS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af de trein via de HSL-Zuid te laten rijden.

Lange tijd werd de hogesnelheidslijn Amsterdam-Brussel niet optimaal benut vanwege problemen met de Fyra, de hogesnelheidstrein die kort na de introductie in 2012 wegens mankementen van het spoor is gehaald.