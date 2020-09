Ongeveer honderd reizigers hebben enkele uren vastgezeten in een trein tussen Amersfoort en Amsterdam. De trein was rond 18.00 uur gestrand in de polder wegens een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail.

De plek waar de reizigers waren gestrand was moeilijk bereikbaar. Pas rond 20.50 uur konden de passagiers in een vervangende trein stappen. „Nu gaan we bekijken hoe groot de schade aan de bovenleiding is”, aldus ProRail.