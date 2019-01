Treinreiziger positiever over NS

Treinreizigers zijn steeds meer te spreken over de NS. Het percentage treinreizigers dat de NS het rapportcijfer 7 of hoger geeft, lag vorig jaar op 86 procent, tegenover 80 procent eerder. Het is de hoogste waardering sinds de start van de metingen, melden de Nederlandse Spoorwegen vrijdag. In 2004 was de waardering nog 66 procent.

De NS baseert zich op eigen onderzoek onder 45.200 treinreizigers. Het ministerie van Infrastructuur gebruikt onder meer het waarderingscijfer om te beoordelen hoe de NS het doet. Vorig jaar moest de vervoerder minimaal 74 procent halen.

De vervoerder kan de goede cijfers niet helemaal verklaren. Een deel zal te maken hebben met vaker op tijd rijden, nieuwe treinen en vernieuwde stations, aldus de NS.