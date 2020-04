Treinreiziger kan bij onveilig gevoel gelijk NS contacten

Reizigers die een onveilig gevoel of overlast ervaren in de trein, kunnen vanaf donderdag direct contact opnemen met de NS. Door te whatsappen of sms’en naar nummer 06-13181318 komen ze gelijk in contact met de meldkamer van het spoorbedrijf.

NS zegt dat in deze coronatijden, waarin minder mensen de trein pakken, de serviceverlening anders is dan reizigers gewend zijn. Ook het persoonlijk contact met bijvoorbeeld de hoofdconducteur is minder vanzelfsprekend. „We willen reizigers de mogelijkheid blijven bieden om altijd direct met NS in contact te komen mocht er zich iets voordoen in de trein. Deze bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen.”

De NS-meldkamer schat na een melding per situatie in wat er moet gebeuren. Soms is het al voldoende als een reiziger zich gehoord voelt of helpt een extra omroep van de hoofdconducteur, aldus NS. In situaties waarin spoedeisende hulp geboden is, blijft het advies 112 te bellen.

Via de informatieschermen in de trein worden reizigers op het telefoonnummer gewezen. Afgelopen jaar hield NS op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) een proef in Zuidoost-Nederland, die succesvol is verlopen. Van Veldhoven vindt het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de trein, ook als ze na een lange dienst ’s avonds in een vrijwel lege coupé terug naar huis moeten.