Treinfanaat zet zich in voor nieuwe spoorlijnen

Over een spoorlijn tussen Utrecht en Breda, via Vianen en Gorinchem, wordt al sinds 1875 gesproken. Vanwege de hoge kosten is het plan nooit uitgevoerd. Amsterdammer Tim Sekac (21) wil de aanleg nieuw leven inblazen en startte een petitie.

Wat wilt u bereiken en waarom?

„De aanleg van de spoorlijn Utrecht-Breda is een heel oud plan dat nu eindelijk eens moet worden uitgevoerd. Er zouden stopplaatsen moeten komen in onder meer Houten, Vianen, Meerkerk, Gorinchem, Sleeuwijk, Hank, Raamsdonksveer en Oosterhout. De lijn zou een prachtige voorziening zijn voor de inwoners van deze regio. En omdat veel mensen dan hun auto laten staan, zou de aanleg van deze lijn ook het milieu en de economie ten goede komen.”

Hoe zijn de reacties op uw initiatief?

„Heel positief. In korte tijd werd de petitie 888 keer ondertekend. Bovendien besteden veel kranten in de regio aandacht aan de aanleg van de spoorlijn. Vervolgens merk je aan de vele reacties op die artikelen dat de behoefte aan deze voorziening groot is. Nog niet zo lang geleden is berekend dat de realisatie van deze spoorlijn 3,5 miljard euro zou moeten kosten. De officiële instanties vonden dat te duur en noemden de plannen luchtfietserij. Ik hoop dat nog veel meer mensen deze petitie ondertekenen, zodat ik gemeenten, provincies, het Rijk en ProRail ervan kan overtuigen dat het wel degelijk zin heeft om nog eens over het plan na te denken.”

U pleitte al eerder voor meer treinverbindingen. Waarom?

„Sinds 2017 heb ik tien tot twaalf petities ingediend om nieuwe spoorlijnen aan te leggen. Om te beginnen, omdat ik een enorme liefhebber van treinen ben. Van jongs af aan word ik gefascineerd door dit onderwerp. Vervoer per trein is sneller, duurzamer en betrouwbaarder dan met auto of bus en daarom dé oplossing voor veel van onze huidige problemen.”

Zijn uw initiatieven kansrijk?

„Dat verschilt per initiatief. Op sommige wordt nauwelijks gereageerd. Dan gebeurt er bijna niets met zo’n petitie. Andere voorstellen worden juist breed omarmd. Zoals nu met de lijn Utrecht-Breda. En dat geldt ook voor de Zuiderzeelijn van Amsterdam naar Groningen die eventueel verlengd kan worden naar Hamburg, Kopenhagen en Stockholm. Of de Lelylijn van Amsterdam naar Groningen. De petitie voor de verbinding van Emmen met Groningen en Leeuwarden is zelfs bijna zevenduizend keer ondertekend.”

Een opsteker als een van die lijnen echt wordt gerealiseerd?

„Ik ben ervan overtuigd dat een of meer van deze verbindingen de komende tien of twintig jaar wordt aangelegd. Het is prachtig als ik daar door mijn petities een steentje aan heb bijgedragen. Dat zou ik inderdaad zien als een persoonlijke overwinning.”

