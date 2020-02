Treinenloop Delft-Rotterdam weer op gang na dodelijk ongeluk

Het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam Centraal is dinsdagochtend rond 04.30 uur weer op gang gekomen nadat het een deel van maandagavond en de daaropvolgende nacht gestremd is geweest vanwege een dodelijk ongeval.

Het ongeluk gebeurde in Schiedam. Daar kwam een inzittende van een auto om het leven na een botsing met een trein nabij de spoorwegovergang in de buurt van de Kerkweg. Na de aanrijding vloog de auto in brand. De ravage op het spoor was groot.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De ruim 200 passagiers die in de trein zaten zijn opgevangen, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.