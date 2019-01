Treinen staan minder vaak stil

In 2018 stonden treinen minder vaak stil dan in 2017. Het aantal grote storingen daalde met 10 procent van 627 naar 558. Gemiddeld duurde een storing 132 minuten, nagenoeg even lang als in 2017. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

Volgens de spoorbeheerder reden de treinen in Nederland nog nooit eerder zo punctueel. Het afgelopen jaar kwam 91,4 procent van de reizigers op tijd aan, in 2017 was dat nog 90,5 procent. De prestatie houdt Nederland in de wereldwijde top 3 van spoorlanden naast Japan en Zwitserland.

Op de regionale lijnen is de punctualiteit het hoogst, daar reed 94,6 procent van alle treinen op tijd tegen 93,9 procent in het voorgaande jaar. Op de hogesnelheidslijn (HSL) kwam 82,7 procent van de reizigers op tijd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert daar de norm van 82,5 procent.