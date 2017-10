Treinen rond Utrecht rijden weer

Op alle trajecten rond Utrecht rijden weer treinen. Volgens de Nederlandse Spoorwegen neemt de vertraging af. NS verwacht dat rond 14.00 uur alle treinen weer volgens dienstregeling rijden van en naar Utrecht.

Het treinverkeer rond Utrecht CS, het spoorknooppunt van ons land, raakte maandag verstoord door een stroomstoring bij netbeheerder Stedin. De storing was vrij snel verholpen, maar het treinverkeer had er nog langer last van.

De stroomstoring was het gevolg van een uitgevallen transformator, zo meldde Stedin.