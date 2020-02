Treinen rijden op omgewaaide boom

Tussen Eindhoven en Helmond is een trein tegen een omgewaaide boom op het spoor gereden. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de trein is volgens ProRail aanzienlijk. Het treinverkeer ligt tot zeker 19.00 uur stil. Ook op andere trajecten van en naar Eindhoven rijden veel minder treinen.

De Intercity van Amsterdam naar Berlijn is net over de grens tussen Bad Bentheim en Rheine op een boom gereden. Daarbij is niemand gewond geraakt. Volgens de Duitse spoorwegen zitten ongeveer 300 mensen in de trein. De spoorwegen verwachten dat de trein met enige vertraging weer zal kunnen rijden.

Op meerdere trajecten rijden er geen of minder treinen door defecte bovenleidingen. Tussen Raalte en Nijverdal en tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden geen treinen door voorwerpen in de bovenleidingen. Tussen Gorinchem en Leerdam rijden geen treinen door een voorwerp op het spoor.