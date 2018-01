Treinen NS nagenoeg volgens dienstregeling

Bijna alle treinen van de NS rijden weer volgens de dienstregeling, meldt het spoorbedrijf. „Nog niet alles is als normaal. Op een handjevol trajecten vinden nog herstelwerkzaamheden plaats na de storm”, zegt een woordvoerder.

De verwachting is dat de problemen op de trajecten waar nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden, in de loop van de ochtend zijn opgelost. Op de eigen website geeft de NS verder aan dat mensen rekening moeten houden met de inzet van kortere treinen of bussen. Reizigers wordt geadviseerd kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen.

Donderdag lag het treinverkeer stil als gevolg van de storm. De hinder duurde vanaf de ochtend vrijwel de hele dag in nagenoeg het hele land. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de NS met bussen in plaats van treinen.

Volgens de woordvoerder is de hele nacht hard doorgewerkt. „Op tientallen plekken was er schade”, zegt hij. Het ging hierbij onder meer om omgevallen bomen die op het spoor of bovenleidingen terechtkwamen.