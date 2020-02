Treinen grotendeels op schema ondanks storm

Op de meeste plaatsen lijkt de treindienst maandag goed op gang te komen. Sommige treinen zijn wel korter en daardoor zal het in de trein drukker zijn dan normaal, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. In de nacht van zondag op maandag waren er nog tientallen meldingen van omgewaaide bomen op het spoor of plastic of andere spullen in de bovenleiding.

„Storingsploegen van ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt om de schade zo veel mogelijk te herstellen. Dat is goed gelukt.” Omdat voor het hele land nog code geel geldt vanwege harde windstoten, geeft NS reizigers het advies om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

De geplande werkzaamheden aan het spoor bij Leiden zijn „ondanks weer en wind” volgens de planning verlopen. Maandagochtend is er weer een beperkte treindienst begonnen, aangevuld met bussen.