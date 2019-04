Treinaanrander veroordeeld tot 15 maanden cel

Een 19-jarige asielzoeker uit Eritrea is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 15 maanden cel voor aanranding van meisjes en jonge vrouwen. Aman K., die vastzit in Vught, wordt verantwoordelijk gehouden voor acht aanrandingen en een poging daartoe.

In twee van die gevallen gaat het om aanranding van meisjes beneden de zestien, in een geval was het slachtoffer pas dertien jaar oud. Het merendeel van de aanrandingen gebeurde onderweg in de trein of op het perron van een treinstation. Hij heeft vermoedelijk toegeslagen in Groningen, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Hij ging volgens het OM steeds op dezelfde manier te werk. In een vrijwel lege coupé ging hij vlak naast de slachtoffers zitten, sprak ze aan in het Engels en gaf ze complimentjes. Daarna omhelsde en kuste hij ze. Ook betastte hij hun benen, billen en kruis en zat hij aan zichzelf.

K. heeft alles ontkend, ondanks dat in sommige zaken zijn DNA op kleding van slachtoffers werd gevonden. Hij lijdt volgens deskundigen aan meerdere stoornissen en zou eigenlijk tbs met dwangverpleging moeten krijgen. Maar dat kan niet, omdat de man geen verblijfsvergunning heeft. Naar verwachting wordt hij teruggestuurd naar Eritrea.