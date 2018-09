De trein die betrokken was bij het ongeluk met de bakfiets in Oss is een sprinter. De NS heeft voor de reizigers in de trein en de collega’s ter plaatse hulp ingeschakeld.

„We richten ons nu vooral op de hulp en nazorg voor de reizigers en de collega’s”, aldus de NS.

Topman Roger van Boxtel was in Berlijn, maar hij keert vanwege het ongeluk vervroegd terug naar Nederland. Marjan Rintel van de raad van bestuur van de NS is in Oss.