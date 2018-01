Trein toeterend terug tussen Budel en Weert

Door de komst van een nieuwe vervoerder komt er deze week een eind aan een jarenlange stilte op het spoor tussen Hamont (België), Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg). En om de buurtbewoners en weggebruikers te laten wennen zal de machinist tijdens zijn eerste paar ritten stapvoets rijden en claxonneren, kondigde spoorbeheerder ProRail woensdag aan.

Jarenlang reed er slechts sporadisch een trein over het kleine stukje IJzeren Rijn. Vanwege de komst van een nieuwe vervoerder zal er vanaf deze week weer regelmatig een trein over het traject rijden. De goederenvervoerder heeft toestemming voor tien ritten per week maar vooralsnog zal hij zich beperken tot twee ritten per week, is de verwachting. Wie de vervoerder is, maakt ProRail niet bekend.

Over maatregelen op een onbeveiligde overweg in Budel-Schoot vinden nog gesprekken plaats. Als het aan ProRail ligt verdwijnt de overweg. „Maar daar beslissen we niet alleen over”, aldus een woordvoerder.