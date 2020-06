Trein strandt in Schipholtunnel, 250 reizigers geëvacueerd

Een trein met daarin ongeveer 250 mensen is vrijdag gestrand in de Schipholtunnel. Er waren problemen met de stroomtoevoer. De airco deed het daardoor ook niet. ProRail besloot daardoor over te gaan tot evacuatie van de mensen, zoals staat voorgeschreven in het hitteplan. De reizigers zijn inmiddels in een andere trein gezet en hebben hun reis kunnen vervolgen.

Een buis van de Schipholtunnel is nog buiten gebruik. Daardoor is er volgens ProRail maar beperkt treinverkeer mogelijk tussen Leiden en Hoofddorp.