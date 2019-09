Trein rijdt tegen boom, reizigers geëvacueerd

Op het traject Raalte-Heino is woensdagavond een trein tegen een, vermoedelijk omgevallen, boom aangereden en beschadigd geraakt. De reizigers moesten worden geëvacueerd.

De trein kwam omstreeks kwart voor elf in botsing met de boom en raakte dermate beschadigd dat niet meer verder kon worden gereden. Omdat het ongeval op een vrij afgelegen plek was gebeurd, konden de reizigers in de trein niet per bus worden vervoerd, maar moest eerst een andere trein richting de plek worden gedirigeerd. Die heeft de reizigers uiteindelijk naar Heino vervoerd.

Een woordvoerder van Pro Rail kon niet aangeven hoelang de stremming op het traject gaat duren. Hoe de boom op het spoor is terechtgekomen, is niet bekend. Meestal is sprake van een omgevallen of omgewaaide boom. De woordvoerder zei dat er geen melding van gewonden was gemaakt.