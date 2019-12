Trein ramt stilgevallen auto in Zaandijk, bestuurder gewond

Bij een spoorwegovergang op de Guisweg in Zaandijk is vrijdagavond een auto aangereden door een trein. Dat gebeurde toen de auto op de overgang was stilgevallen, meldt de politie. De bestuurder van de auto raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.

Door het ongeluk is het treinverkeer op de lijn Amsterdam - Alkmaar komen stil te liggen. Tussen Zaandam en Wormerveer rijden er geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 23.45 uur. Tussen Amsterdam en Haarlem rijden er minder treinen.