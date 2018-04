Trein op station Amstel ontruimd om gaslucht

Een trein van Utrecht naar Amsterdam is op station Amstel stilgezet en ontruimd vanwege een gaslucht. Ter hoogte van Breukelen was een reiziger onwel geworden en klaagden anderen over een gaslucht. Hulpdiensten deden op het station metingen in de trein maar konden geen gas ontwaren.

Ook in een tweede trein op hetzelfde traject roken inzittenden een gaslucht. Die trein is gewoon doorgereden naar Amsterdam.

Volgens een woordvoerster van NS was de gaslucht afkomstig van een vrachtschip op het Amsterdam-Rijnkanaal, ergens tussen Abcoude en Breukelen. Volgens haar is de treinenloop niet verstoord door het incident, op de ene ontruimde trein na. Passagiers van die trein konden verder reizen met een volgende trein of met ander openbaar vervoer.