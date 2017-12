Een brief die op station Amsterdam CS was gevonden, leidde donderdag tot de ontruiming van de internationale trein naar Berlijn ter hoogte van Oldenzaal. Volgens de politie kon uit de brief worden opgemaakt dat er gevaar dreigde. Uiteindelijk bleek dat niet het geval.

De trein van Amsterdam naar Berlijn had 85 passagiers aan boord. Die werden opgevangen in een ziekenhuis in de omgeving van station Oldenzaal. Nadat het gebied was vrijgegeven, konden ze per bus verder reizen.