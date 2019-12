Trein ontruimd door geur chemisch toilet

In een trein op het station in Deurne (Brabant) zijn vrijdag drie mensen onwel geworden door een lekkend chemisch toilet in de trein.

Alle reizigers werden op het station uit de trein gehaald nadat passagiers hadden geklaagd over ademhalingsmoeilijkheden. Volgens de brandweer zijn drie mensen behandeld in een ambulance. Een van hen is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Bij de andere twee volstond behandeling ter plekke.

Bij controle van de brandweer bleek de geur uit het chemisch toilet van een treinstel te komen. „Waarschijnlijk is door het optrekken en remmen van de trein vloeistof en daarmee ook de geur vrijgekomen”, aldus een woordvoerder.