Uit een goederentrein die bij station Roosendaal stilstaat, lekt aceton. Vanwege het lek van de vluchtige, brandbare stof is het treinverkeer rond de Brabantse stad in alle richtingen stilgelegd, meldt de veiligheidsregio. De omvang van de lekkage is nog niet duidelijk.

„Het is wat lastig voor de brandweer om bij de lekkende wagon te komen”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Vooralsnog schat NS in dat de verstoring tot 20.00 uur zal duren.