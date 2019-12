In een trein op het station in Deurne (Brabant) zijn een aantal mensen onwel geworden. Iedereen heeft de trein inmiddels verlaten. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is.

Volgens Omroep Brabant klaagden sommige mensen over ademhalingsproblemen. Brandweer en ambulances zijn aanwezig.

Door het incident rijden tussen Helmond en Venlo minder intercity’s. De extra reistijd is ongeveer een half uur.