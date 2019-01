De politie heeft een internationale trein in Breda doorzocht na de melding ‘van een verdachte situatie’. De passagiers moesten uitstappen, maar al snel werd duidelijk dat er niets aan de hand was.

Een passagier had bij de politie gemeld dat twee medereizigers onderweg mogelijk over explosieven hadden gesproken. Uit politieonderzoek is gebleken dat het om een misverstand ging. Er is niemand aangehouden.