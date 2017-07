Trein bij Landgraaf langzaam door spoorlopers

Het treinverkeer tussen het Limburgse Landgraaf en Haanrade (Kerkrade) heeft zondagavond geruime tijd langzamer gereden dan normaal. Er liepen mensen op of bij het spoor en dat is gevaarlijk. En in Veenendaal liepen koeien langs de rails dus ook daar reden de treinen niet zo snel.

Rond 21.00 uur twitterde spoorbeheerder ProRail dat alle sporen weer waren vrijgegeven. Het bedrijf waarschuwt, evenals de NS, al langer voor het gevaar van op het spoor lopen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen twee jongens om het leven bij station Elst (Gelderland). Beide zeventienjarigen werden gegrepen door een trein. Zij zouden op het spoor hebben gelopen.

Spoorlopers zijn vaak wandelaars, hondenuitlaters, spelende kinderen of vandalen. Ook zijn er mensen die even een kortere weg willen pakken. Volgens cijfers waar ProRail begin dit jaar mee kwam is het aantal spoorlopers vorig jaar gestegen ten opzichte van 2015. Er kwamen in 2016 ruim 3100 meldingen binnen en dat waren er tweehonderd meer dan het jaar ervoor. Ze veroorzaakten voor 16.359 treinen vertraging, waardoor 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming kwamen.