Journalistiek in brokjes. Dat is het idee achter Trees, een nieuwe app van de omroepen VPRO en Human. Luisteraars kunnen stap voor stap volgen hoe een verhaal tot stand komt. Komende donderdag wordt hij gelanceerd.

Trees, op zijn Hollands uit te spreken, verwijst naar track and trace. „Je volgt het verloop van ons onderzoek, je kunt het traceren en er invloed op hebben. Trace werd Trees. En het past bij de naam van de app die we al hebben, Koos”, legt bedenkster en eindredacteur Hansje van de Beek uit.

Trees is bedoeld voor jonge volwassenen, mensen van 20 tot 35 jaar oud. Van de Beek: „Dat is de fase tussen volwassen worden en het beginnen van een gezin. Onze verhalen gaan over dingen waar je op dat moment mee te maken krijgt.” Twee verhalen zijn al af: over studieschulden en over burn-outs. Het volgende onderwerp is ‘Bespied’, over privacy en camera’s die ons continu in de gaten houden. „Die dingen leven heel erg in die groep. Maar als je er over praat, is er niemand die echt weet hoe het zit, wat er precies aan de hand is. Trees onderzoekt hoe het zit.”

Drie jonge journalisten maken de verhalen: Volkan Duvan (geboren in 1991), Meike van Roosmalen (1989) en Tessa de Vries (1985). „Volkan is de filosoof. Meike is een waakhond, iemand die de macht controleert, ze werkte eerder onder meer voor RTL Nieuws en Argos. Tessa is de onderzoeker, ze duikt bijvoorbeeld in de cijfers achter een onderwerp.”

De drie maken hun eigen verhalen over hetzelfde onderwerp. Die lopen als een soort tijdlijn door de app. Af en toe komen de lijnen samen in een redactievergadering, waar Clairy Polak reageert op wat er tot dan toe is gemaakt. Ook de vergadering wordt in de app gezet. En de app stuurt een pushbericht als er een nieuw onderdeel wordt toegevoegd.

Met een app is het ook mogelijk om allerlei extra informatie te laten zien. „We hebben bijvoorbeeld een visualisatie over het berekenen van de rente op je studieschuld. Je blijkt redelijk wat visualisaties nodig te hebben om dat uit te leggen.”

Luisteraars kunnen ook reageren en ideeën voor nieuwe verhalen aandragen. „We willen mensen de kans geven om bijvoorbeeld te zeggen ‘jullie hebben altijd die expert, maar waarom niet deze of deze?’ Wij kunnen niet aan alles voldoen, maar we zullen onze overwegingen uitleggen en we willen het publiek de macht geven om ons uit onze bubbel te halen.”

De app Trees is vanaf donderdag beschikbaar. Hij staat dan in de App Store voor iPhones en in de Play Store voor apparaten die op Android draaien.