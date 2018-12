Traumaopvang voor machinist na „grap”

Voor een treinmachinist is maandagmiddag traumaopvang nodig geweest, nadat een man een „walgelijke grap” had uitgehaald, laat spoorbeheerder ProRail weten. Op het perron van station Duivendrecht deed hij net alsof hij een vrouw voor de trein van de machinist wilde gooien.

Als gevolg van de situatie was het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht enige tijd verstoord. De trein kon even later weer vertrekken, maar met een andere machinist in de cabine. „Stoeien op een perron is een slecht idee. Misschien geen opzet, maar wel een machinist met een slecht begin van de kerstdagen”, liet ProRail weten op Twitter.