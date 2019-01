Traumaheli in de knel door geluidsregels

Helikopters van de politie en hulpdiensten dreigen hun landingsplaats op vliegvelden kwijt te raken. Hun aanwezigheid snoept te veel 'geluidsruimte' af van de commerciële vluchten, meldt het AD. De luchthavens, politie en grote ziekenhuizen eisen maatregelen van de politiek.

De capaciteit van luchthavens is afhankelijk van de hoeveelheid geluid die wordt geproduceerd. Die 'geluidsruimte' wordt nu benut door zowel gewone vliegtuigen als de helikopters van de politie en hulpdiensten. Probleem is dat de ruimte vaak beperkt is. Omwonenden willen vaak geen uitbreiding van de geluidsruimte, omdat ze vrezen voor extra overlast.

De politie is niet blij met deze ontwikkeling. ,,Wij dreigen te moeten concurreren met de commercie als het gaat om de beschikbare geluidsruimte", zegt een woordvoerder. De ziekenhuizen noemen het gebruik van luchthavens essentieel voor de teams. ,,Er wordt uitsluitend bij acute situaties gevlogen", benadrukt het Erasmus Medisch Centrum.