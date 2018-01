Traumabegeleider: Trucker die kantelt, doorstaat doodsangst

Tal van vrachtwagens kantelden donderdag door de westerstorm. Een begeleider van geschaarde truckers: „Chauffeurs zaten vandaag angstig achter het stuur.”

Alles kraakt en piept, zegt Leendert Boers. Hij heeft een transportonderneming in Hoek van Holland. Daar werd donderdag de zwaarste windstoot gemeten: eentje van 143 kilometer per uur. Tot in ieder geval half elf hielden ‘zijn’ truckers hun wagen overeind. „We hebben de dakzeilen stevig vastgezet, want die kunnen er afwaaien.”

Voor een chauffeur is het best heftig als zijn truck kantelt, weet Raoul van Noort, directeur van RaNed. Het trauma- en herstelbegeleidingsinstituut begeleidt chauffeurs die met hun wagen zijn gekanteld. „Die truckers vertellen nogal eens dat ze op het moment van kantelen doodsangst ervoeren en noodkreten slaakten. Er schiet van alles door hun hoofd, zoals: Nu is het afgelopen.”

Van Noort had donderdag contact met enkele truckers die in het verleden schaarden met hun vrachtwagen. „Sommigen truckers vermijden bruggen waar de wind vrij spel heeft. Ons advies is om het rustig aan te doen. Houd twee handen aan het stuur. Parkeer je wagen even, om zelf tot rust te komen.”

De ene kanteling is de andere niet. „Soms loopt het met een sisser af, en kan de trucker zelf naar buiten klauteren. In andere gevallen is de ravage groot. Dan komt een wagen bijvoorbeeld op de andere weghelft of in het water terecht en moeten omstanders de chauffeur bevrijden.”

Raned biedt chauffeurs technieken hun truck tijdens stormweer overeind te houden. „Zo moet een trucker er op bedacht zijn dat hij na bijvoorbeeld een tunnel een hoop wind vangt. Dan is het van belang gas bij te geven. Zet de cruisecontrol uit, zeker in bochten. Je moet direct gas kunnen geven of langzamer gaan rijden.”