Traplopen in watertoren houdt bewoners fit

Van hun kleine huis in het centrum van Leiden verhuisden ze ruim een halfjaar geleden naar een watertoren tien kilometer verderop, in Roelofarendsveen. De gezichtsbepalende tulptoren stal vanaf het eerste moment het hart van zowel Marc als Annemieke Schapink.

Op het balkonnetje op de zesde verdieping vertelt Annemieke (32) hoe hun zoektocht naar nieuwe woonruimte verliep. „Marc zag de toren te koop staan en grapte dat we wel eens konden gaan kijken.” Het uitzicht benam hen de adem. „Toen de makelaar vroeg of we een tweede keer wilden kijken, dachten we daar niet lang over na.”

Na de tweede bezichtiging was het voor Marc (34) en Annemieke duidelijk. „Door de ramen schitterden duizenden lichtjes onder ons. We zagen zelfs de vliegtuigen landen en opstijgen bij Schiphol. De volgende dag brachten we ons bod uit.”

Annemarie (links) en Marc Schapink voor hun watertoren. beeld​ Henk Bouwman

Terwijl ze de vier verdiepingen van hun woning laat zien, straalt Annemieke, werkzaam in de zorg, van trots. „Onder de derde verdieping zit de bloemist. Boven ons bevindt zich het lege waterreservoir. Elke etage telt zo’n 47 vierkante meter.”

Vanaf de keukentafel op de zesde verdieping kunnen grafisch ontwerper Marc en Annemieke door de grote, openslaande deuren genieten van een majestueus uitzicht. Maar bezoekers die doorlopen naar het balkon worden getrakteerd op een heus panorama. Links schittert het Braassemermeer, rechts staat het ronde Rabobankgebouw. Onder het balkon strekt Roelofarendsveen zich uit. Achter Annemieke loopt de steel van de iconische, torenhoge plastic tulp over in de kelk. Tussen de rode kelk en de muur van de toren hebben kraaien hun nestjes gemaakt.

De keuken is het domein van Marc. „Hij kookt graag”, aldus Annemieke. „Hier kan hij naar hartelust experimenteren met kruiden en curry’s.” In het midden van de keuken, half boven het trapgat, pronkt de oude waterpomp met allerlei metertjes, kraantjes en boutjes. „Een mooi detail”, meent Annemieke. Naast de open, industriële keuken met zespits gasfornuis staat er een tafel voor –minstens– acht personen.

In de huiskamer op de vijfde etage kunnen gemakkelijk twee grote banken naast elkaar tegen de witte muur staan. Een tv staat op de vloer. De diepe vensterbanken verraden dikke muren. Voor het grote raam loopt de groene tulpensteel. Naast de ruimtelijkheid is het opvallend hoeveel licht er door de ramen naar binnen valt.

In de woonkamer kunnen gemakkelijk twee grote banken naast elkaar staan. beeld​ Henk Bouwman

Daaronder huist de slaapkamer en een kantoortje voor de thuiswerkende Marc. Op het bureau staat een muziekmixer. „Mijn man maakt ook muziek”, legt Annemieke uit. Op alle verdiepingen zijn de karakteristieke afgeschuinde hoeken van de vierkante toren terug te zien. In deze afgeschuinde hoeken zijn nissen gemaakt. In de logeerkamer, op de derde verdieping, is deze ruimte gebruikt om er een wastafel in te plaatsen.

Het vele traplopen vormt geen probleem voor het koppel. „Dat houdt ons fit”, lacht Marc. „Al is de lift erg handig. Vooral als je boodschappen hebt gedaan en je gelijk naar de keuken wilt.”

Dakterras

Over de nadelen van het wonen in een watertoren moeten beiden goed nadenken. „De energierekening is aan de hoge kant”, vindt Annemieke. „Dat komt door de lift. Die verbruikt best wat stroom.”

Wel heeft het stel plannen om het interieur nog wat aan te passen. „We willen de wenteltrap in de woonkamer rechtdoor laten lopen, wat extra ruimte oplevert”, aldus Annemieke. „Sinds kort mogen we ook gebruikmaken van het dakterras op de eerste etage. Met een barbecue, tuinset en een parasolletje kun je daar goed toeven.”

Het uitzicht. Op de voorgrond het gemeentehuis van Roelofarendsveen. beeld​ Henk Bouwman

Vanaf de A4 is de watertoren, met de kenmerkende tulp, goed te zien. „Elke keer als we komen aanrijden is het weer kicken”, verzucht Annemieke. Marc vult aan: „De toren wordt ’s avonds uitgelicht. Als mensen vragen of wij in de tulp wonen die je altijd ziet, ben je toch wel trots.”

Als het regent of sneeuwt, wervelt de neerslag horizontaal rond de toren. „Zo mooi om te zien”, vertelt Annemieke. „En voor onweer kom ik gerust om twee uur ’s nachts mijn bed uit.” De brandtrap aan de achterkant van de toren heeft ook een voordeel, volgens Marc. „Je kunt op die plek in de nieuwjaarsnacht het vuurwerk uit de hele omgeving zien.”

serie

Bijzonder behuisd

Deel 8 (slot) in een serie over mensen met een opvallend huis: de familie Schapink woont in een watertoren.