Transaviapiloten gaan staken

De piloten van Transavia leggen in de nacht van zondag op maandag het werk neer. De staking gaat in om 1 minuut na middernacht en duurt tot maandag 12.00 uur, zo heeft de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laten weten. „Verder onderhandelen met het Transavia-management heeft op dit moment geen zin”, meldt de VNV.

Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao. De pilotenvakbond wijst op het hoge ziekteverzuim onder Transaviavliegers - 10 procent, „veel hoger dan bij andere maatschappijen”, aldus een woordvoerder - en eist daarom naast een „bescheiden” loonstijging vooral betere roosters, meer grip op de eigen vrije tijd en een goede beroepsongeschiktheidsregeling. Het management van Transavia liet een laatste ultimatum van de VNV zaterdagmiddag voorbijgaan, nadat het tevergeefs een tegenbod had gedaan.

Omdat het in een deel van Nederland krokusvakantie is, heeft de staking gevolgen voor passagiers naar vakantiebestemmingen vanaf Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Volgens de VNV vertrekken dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan 19 op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam.

Transavia zegt zondag nog een voorstel te hebben gedaan voor bemiddeling door een onafhankelijke bemiddelaar, maar dat wees de pilotenvakbond van de hand. „We hebben alles geprobeerd om eruit te komen”, zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. „Staken is hun recht, maar we vinden het wel vervelend voor de reiziger. Die moet op onze site kijken voor de actuele vluchtinformatie.”