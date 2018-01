Transavia wil van straatrace-piloot af

Transavia wil de piloot ontslaan die vorig jaar veroordeeld is voor een fatale straatrace in Loosdrecht. Via de kantonrechter wil de luchtvaartmaatschappij zijn contract laten ontbinden omdat „zijn gedrag onverenigbaar is met zijn functie als piloot”. De man staat sinds de veroordeling al op non-actief, laat een woordvoerder weten.

Maandag dient daartoe een procedure in de rechtbank in Amsterdam.

De piloot, Casper van W., werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Hij had met zijn vader door Loosdrecht geracet. Zijn vader reed daarbij een negentienjarige vrouw dood, hij werd veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar.