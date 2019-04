Transavia komt gedupeerden Dubai tegemoet

Luchtvaartmaatschappij Transavia erkent dat zij 180 passagiers die twee weken geleden strandden in Dubai niet goed heeft geholpen. Hun toestel kon door technische problemen niet naar Schiphol vertrekken. De directie van Transavia en een afvaardiging van de reizigers zijn het eens over een financiële compensatie voor „het geleden leed en onkosten”.

Toen op 24 maart bleek dat hun vlucht niet kon vertrekken heeft Transavia de overwegend Nederlandse reizigers in hotels ondergebracht. Ook werd geprobeerd een vervangend toestel te regelen. Toch klaagden veel reizigers via sociale media steen en been. In een brief aan de maatschappij eisten de gedupeerde reizigers enkele dagen later excuses, compensatie en de toezegging dat maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

„Wat begon als een technisch mankement aan ons vliegtuig, groeide door een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden al snel uit tot een voor onze passagiers vervelende situatie”, aldus Mattijs ten Brink van Transavia. „Wij hebben de passagiers van deze vlucht niet de service en aandacht geboden die zij van ons mochten verwachten.”