Trajectcontrole A4 Leidschendam gaat weer aan

De trajectcontrole op de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude wordt weer aangezet. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep West.

De controle werd uitgezet in 2018 omdat er een extra rijbaan aan beide kanten op de A4 werd aangelegd. Die werkzaamheden zijn in mei klaar en dan moeten de automobilisten weer extra opletten op hun snelheid. De trajectcontrole is aan beide kanten.

Er geldt op dat traject een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur overdag en na 19.00 uur mag er 130 kilometer per uur worden gereden.