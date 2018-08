„Traject marinierskazerne Vlissingen moet over”

Het hele proces voor het bouwen van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen moet mogelijk over. Een geschillencommissie onderzocht het proces en concludeert dat de mariniers zelf te laat zijn betrokken bij de plannen. Dat meldt RTV Utrecht.

De advocaat van de mariniers Jasper de Waard zegt dat de medezeggenschap van de mariniers onvoldoende betrokken is geweest bij de verhuisplannen van Doorn naar Vlissingen. ,,Dat heeft defensie niet goed gedaan. Daarnaast is er te weinig informatie gedeeld, was er te weinig overleg en dialoog. Allemaal punten van de geschillencommissie waar defensie het voortouw had moeten nemen.''

De geschillencommissie adviseert dat beide partijen om de tafel moeten om te kijken hoe ze de problemen kunnen oplossen. Volgens de Waard betekent dat, dat alles opnieuw moet: "Het hele traject moet eigenlijk opnieuw worden doorlopen met alle informatie op tafel. Alleen dan is er goede inspraak."

Defensie hoeft niet in te gaan op de uitspraak van de commissie. Het is slechts een advies.