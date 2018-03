Trailer aangetroffen met grondstof voor drugs

De politie heeft donderdag een trailer aangetroffen met daarin grondstoffen voor drugs. De aanhangwagen stond op een bedrijventerrein aan de rand van de Brabantse plaats Oosterhout.

In de aanhanger lagen zo’n duizend zakken opgestapeld. Een deel daarvan werd gebruikt als deklading, in andere zakken waren gevuld met grondstoffen voor synthetische drugs. De trailer is in beslag genomen, de politie stelt een onderzoek in.

De politie kwam de aanhanger op het spoor na een tip. Drugshonden werden ingezet en die sloegen direct aan toen de aanhanger werd onderzocht.