Traditie herleeft kortstondig: één gipsvlucht naar Rotterdam

Rotterdam The Hague Airport beleeft eind deze maand een nostalgisch moment met de landing van de eerste en tevens enige gipsvlucht van het wintersportseizoen. De vluchten, en het fotomoment wanneer het eerste vliegtuig met pechvogels landde, waren jarenlang vaste prik. Eind 2017 stopte de traditie. Aanbieder Tyrol Air Ambulance gaf er de brui aan, na een jarenlange terugloop van de klandizie.

Gewond geraakte skiërs en snowboarders werden in de loop der jaren steeds vaker met andere vervoermiddelen terug naar Nederland gebracht: over de weg in een ambulance, per trein of met een reguliere lijnvlucht, eventueel met extra beenruimte.

Tijdens de krokusvakantie voorziet alarmcentrale Eurocross Assistance een piek in het pisteleed onder landgenoten. Op basis van de ervaringen en statistieken van de afgelopen jaren heeft Eurocross besloten één ouderwetse gipsvlucht in te boeken. „Dat vliegtuig komt zeker vol”, zegt een woordvoerster van de alarmcentrale. In het vliegtuig passen een stuk of zeven geblesseerden.

De gipsvlucht landt op 28 februari in Rotterdam en eindigt voor passagiers die daar toestemming voor geven met het mediamomentje.