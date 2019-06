Tractorbestuurder gevonden na dodelijk ongeval

De politie heeft de vermoedelijke bestuurder van een tractor gevonden, die eerder mogelijk betrokken was bij een dodelijk ongeval in ’s Gravenmoer. Een vrouw kwam door het ongeval om het leven. De tractor reed haar omstreeks 14.20 uur aan op de Vaartweg. De bestuurder van het landbouwvoertuig was na de aanrijding doorgereden.

Even na 17.00 uur meldde de politie dat de chauffeur, een 35-jarige Oosterhouter, gelokaliseerd was en dat zijn verklaring wordt opgenomen. Zijn voertuig wordt op sporen onderzocht.