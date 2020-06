‘Touringcars gaan meer passagiers vervoeren’

Touringcarbedrijven gaan dertig passagiers per bus vervoeren. Dat komt neer op 50 procent van de gemiddelde bezetting onder normale omstandigheden, bevestigt een woordvoerder van brancheorganisatie KNV Busvervoer naar aanleiding van berichtgeving van Hart van Nederland.

„Als de corona-richtlijnen in acht worden genomen, zoals 1,5 meter afstand, zouden ze eigenlijk niet meer dan 12 à 15 passagiers mogen vervoeren. Maar wij hebben een protocol opgesteld, kijkend naar het openbaar vervoer en de luchtvaart, en dan komen we uit op maximaal 30 personen. Wij denken dat dat veilig kan met 1,5 meter afstand en verplichte mondkapjes, net als in het ov”, aldus de woordvoerder. „Waarom zouden mensen wel in een volle Airbus mogen, maar niet in onze bus?”

KNV Busvervoer heeft dit protocol aangeboden aan onder meer de politie. „Die heeft het afgewezen, omdat ze zeggen: wij handhaven niet op protocollen, maar op noodverordeningen.” Het kan dus zijn dat touringcars met dertig passagiers worden stilgezet en beboet, erkent hij. „Maar zolang ze stilstaan kunnen ze geen omzet draaien en gaan ze failliet.”