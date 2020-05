Touringcarbranche wil bijspringen in openbaar vervoer

Touringcarbedrijven willen gaan helpen in het openbaar vervoer. Dat gaat vanaf 1 juni weer volgens een volledige dienstregeling rijden, maar slechts 40 procent van de stoelen in trams, bussen en treinen mag dan bezet worden. In een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) biedt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de branchevereniging van touringcarbedrijven, aan per direct de capaciteit van het ov te helpen vergroten.

„Het mes snijdt overduidelijk aan twee kanten: we lossen een maatschappelijk probleem op doordat meer mensen naar hun werk of naar een onderwijsinstellingen kunnen”, aldus KNV. „Tegelijkertijd kunnen de ondernemers dit verloren jaar nog enigszins goedmaken. Zij blijven dan overeind en zijn ook na de coronacrisis nog in staat om bijvoorbeeld schoolreisjes uit te voeren of ouderen of gehandicapten een uitstapje te bezorgen.”

In de brief aan Van Nieuwenhuizen schrijft KNV dat van de 4000 Nederlandse touringcars momenteel ongeveer 95 procent stil staat door het wegvallen van toeristisch vervoer. Daardoor heeft de touringcarsector ruim 40.000 plaatsen beschikbaar.