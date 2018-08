Totale studieschuld bereikt recordhoogte

De studieschuld die oud-studenten gezamenlijk hebben, is vorig jaar gestegen tot 11,2 miljard euro, een record. Ging het in 2016 om 10,3 miljard euro, vorig jaar was dat bijna een miljard meer, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

DUO regelt de studiefinanciering van studenten en scholieren en de salarissen van leraren. Opvallend is dat de gemiddelde schuld per student voor het eerst in enkele jaren is afgenomen: van 14.260 euro (2016) naar 13.621 euro. „Vanaf volgend jaar zien we in de cijfers ook de gevolgen van de invoering van het leenstelstel”, aldus een woordvoerster.

Het studiejaar 2016-2017 is het tweede jaar waarin de nieuwe regeling van het studievoorschot geldt. Sinds de invoering, in 2015, vallen alle nieuwe eerstejaarsstudenten onder deze regeling. Daarnaast vallen ook de vertraagde bachelors in het wetenschappelijk onderwijs en studenten die in 2015 voor het eerst gestart zijn in een master onder het leenstelsel.

Sinds de invoering van het leenstelsel is het percentage studenten dat leent, toegenomen en zijn de verschillen tussen het hbo en wetenschappelijk onderwijs kleiner geworden. Vorig studiejaar leende 46 procent van de hbo-studenten en 56 procent van de studenten aan de universiteit, aldus DUO.

Eerder deze week verweet voorzitter Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat DUO studenten onvoldoende waarschuwt voor de consequenties van lenen en daardoor „faalt in het vervullen van haar basistaak”.