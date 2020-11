‘Totaal aantal Nederlanders sinds 1581: 59 miljoen’

Tussen 1581, het jaar van de Nederlandse ‘onafhankelijkheidsverklaring’, en nu hebben ongeveer 59 miljoen mensen in Nederland gewoond. Dat hebben wetenschappers berekend op verzoek van het tijdschrift Quest Historie.

Demografen van het Nederlands Interdisciplinair Demografische Instituut kwamen uit op het aantal 59.148.187, toen ze zich op verzoek van Quest Historie bogen over de vraag: ‘Hoeveel Nederlanders zijn er in totaal geweest?’. Omdat tijdens de berekening noodgedwongen een aantal schattingen en aannames moest worden gedaan, is ‘ongeveer 59 miljoen’ een veiliger antwoord op de vraag, zeggen de demografen.

Zo vond de eerste landelijke volkstelling pas plaats in 1795. Vanaf dat jaar zijn de cijfers over het aantal inwoners van Nederland behoorlijk betrouwbaar. Voor de periode ervoor moesten de demografen gebruikmaken van historische schattingen.

De huidige bewoners van Nederland maken tezamen ruim een kwart uit van het totaal aantal Nederlanders. In de eerste eeuwen was Nederland nog dunbevolkt. In de 219 jaar tussen 1581 en 1800 werd Nederland bevolkt door in totaal 14 miljoen mensen. Vanaf Willem van Oranje, gedurende de Gouden Eeuw én de hele daaropvolgende eeuw, leefden er dus minder Nederlanders dan momenteel in het land.

De ondertekening van het Plakkaat van Verlatinghe in 1581, waarmee afstand wordt genomen van de Spaanse koning Filips II, wordt wel gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland.

In de nieuwe editie van Quest Historie gaat het blad dieper in op hoe de telling tot stand is gekomen, en wordt ook aandacht besteed aan wat iemand Nederlander maakt.