Tot zeven jaar cel voor plofkraken Duitsland

Vijf mannen uit Utrecht die vorig jaar meerdere plofkraken hebben gepleegd in Duitsland, zijn door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot celstraffen van drie tot zeven jaar. Ze bliezen geldautomaten op en stalen daar aanzienlijke bedragen uit. De verdachten gebruikten telkens een snelle Audi om te vluchten naar Nederland.

De hoogste straf was voor een 29-jarige man. De rechtbank acht bewezen dat hij betrokken was bij vier plofkraken in Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens. Na een melding van een plofkraak op 7 augustus 2017 in het Duitse Rheine kon de Nederlandse politie de Audi na een achtervolging tot stoppen dwingen. De hoofdverdachte en een 26-jarige stadgenoot werden aangehouden. De 26-jarige kreeg vijf jaar celstraf opgelegd.

Drie andere verdachten moeten drie jaar de cel in. Zij werden opgespoord aan de hand van DNA-sporen die in de auto werden gevonden, waarna aanvullend onderzoek genoeg bewijs opleverde voor hun schuld, concludeert de rechtbank.

De vijf hebben hun betrokkenheid altijd ontkend en deden er verder het zwijgen toe.