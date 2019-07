Tot zeven jaar cel voor drugshandel darkweb

De rechtbank in Rotterdam heeft vier verdachten veroordeeld tot celstraffen van veertien maanden tot zeven jaar voor grootschalige drugshandel via het darkweb. Vanuit de illegale webwinkel is in drie jaar tijd naar schatting 500 kilo drugs verstuurd naar afnemers in ruim veertig landen.

De hoogste straf was voor de ‘eigenaar’ van het internetbedrijf. Hij moet ook ruim 1 miljoen euro aan misdaadwinst terugbetalen. De andere drie verdachten waren uitvoerders.

Het bedrijf ging te werk als een doorsnee legale webwinkel, inclusief planning en voorraadbeheer, en had een miljoenenomzet. De hoofdverdachte en zijn medewerkers verwerkten dagelijks bestellingen voor hard- en softdrugs en beschikten over een uitgebreid assortiment. Ook grondstoffen voor drugs waren verkrijgbaar.

Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het bedrijf het negatieve imago van Nederland als doorvoer- en exportcentrum van drugs „bijna naadloos” bevestigt. Ook de omvang, lange duur en internationale schaal heeft de rechter in strafverzwarende zin meegewogen.