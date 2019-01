Tot zeven jaar cel voor coke tussen ananassen

De rechtbank in Breda heeft vrijdag vijf mannen veroordeeld voor het bezit en de smokkel van 1500 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika naar het Brabantse Oudenbosch.

De hoogste straf was voor Mike H. uit Roosendaal die zeven jaar cel kreeg opgelegd vanwege zijn ‘leidende en sturende rol’. Twee medeverdachten kregen ieder vijf jaar cel, voor het vervoer en het leveren van de loods. Twee Albanezen, die in de ogen van justitie de drugs verder zouden willen vervoeren naar Albanië, kregen drie jaar cel.

De coke werd op 14 november 2017 onderschept in een loods in Oudenbosch. De drugs zaten verstopt in een container vol ananassen. Die was vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen vervoerd en met de vrachtauto van een van de verdachten naar Oudenbosch.

Volgens de officier van justitie was de straatwaarde van de drugs zo’n 37 miljoen euro.