Tot zestien maanden cel voor uitbuiting Filipijnse bemanning

Twee directeuren van een uitzendorganisatie in Werkendam (Zuid-Holland) hebben in hoger zestien maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan zes voorwaardelijk. Het gerechtshof in Den Haag achtte ze schuldig aan de uitbuiting van Filipijnse matrozen, maar legde een flink lagere straf op dan de veertig maanden die het Openbaar Ministerie had geëist.

De bv waaruit ze opereerden moet een boete van 63.000 euro betalen, terwijl 300.000 euro was geëist. De manager, die volgens het OM twee jaar de cel in had gemoeten, krijgt een taakstraf van 62 uur.

Het hof veroordeelde de drie verdachten voor mensensmokkel, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Ze lieten meerdere Filipijnse matrozen tot twintig uur per dag werken, waarbij de overuren niet werden betaald. Ook is geld ingehouden voor eten en werkkleding, werden ze onderbetaald en ontvingen ze maar af en toe een loonstrook.

De drie zijn vrijgesproken van mensenhandel, omdat de toegang tot en het verblijf in Nederland van de Filipijnen niet illegaal was. De vergunningen werden wel gekregen door valse contracten te overleggen bij het UWV. Zonder toestemming van de matrozen werd hun digitale handtekening op deze valse contracten geplaatst.

De rechtbank in Dordrecht had de twee mannelijke verdachten (48 en 64 jaar) op 1 november 2017 veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De 43-jarige vrouwelijke verdachte kreeg een werkstraf van 180 uur opgelegd. Zowel de verdachten als het OM gingen in hoger beroep.