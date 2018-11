Tot zestien jaar cel voor dodelijke overval

De rechtbank in Alkmaar heeft twee mannen veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doden van een 53-jarige vrouw in Zaandam. Het slachtoffer werd in maart 2017 in haar woning overvallen, mishandeld en vastgebonden. De vrouw is door toedoen van de overvallers gestikt.

De rechtbank veroordeelde ook een buurman van de vrouw, tot acht jaar cel, wegens medeplichtigheid. Hij voorzag de daders van informatie over geld waarover de vrouw zou beschikken. De twee daders hebben vlak vóór en na de overval contact gehad met deze buurman. Op het moment van de beroving bevond hij zich in zijn eigen woning.

De verdachten hebben ontkend. Onder meer sporenonderzoek, telefoongegevens en camerabeelden wijzen volgens de rechtbank uit dat de mannen een voorverkenning hebben gedaan en op de bewuste dag in de woning zijn geweest en deze hebben doorzocht. Op het slachtoffer werden DNA-sporen van de mannen gevonden.

De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van de officier van justitie.